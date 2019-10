Juventus-Lokomotiv Mosca, la conferenza di Cristiano Ronaldo LIVE

Quattro punti come l’Atletico Madrid per guidare il gruppo D di Champions League. La Juventus viaggia spedita verso la qualificazione agli ottavi di finale. Tutto più facile quando in squadra c’è Cristiano Ronaldo, che ha segnato in Champions a 33 squadre divers, eguagliando il record di Raul.

Proprio il fuoriclasse portoghese, in compagnia di Sarri, interverrà in conferenza stampa per presentare la prossima gara contro la Lokomotiv Mosca: “Siamo cambiati molto, stiamo migliorando, ci sono ancora cose da aggiustare ma sono molto contento – ha affermato Ronaldo in conferenza stampa – Sì, il mio modo un po’ è cambiato, cerco sempre di andare ad occupare le zone di campo in cui mi sento meglio. Mi piace avere liberà di movimento.

Ronaldo: “Pallone d’Oro? Non ho nulla da dire”

Cristiano Ronaldo parla poi degli obiettivi di squadra e quelli individuali: “Noi dobbiamo lottare per affermarci di nuovo in campionato e cercare di vincere la Champions. Si tratta di un nostro obiettivo. Importanti sono i risultati collettivi, sul Pallone d’Oro non ho nulla da dire. Non è importante vincerlo o meno, se ci saranno dei premi individuali saranno la conseguenza di risultati con la squadra. Ora abbiamo una partita da giocare, penso a quella e a nient’altro”.

“Cosa mi piace di Sarri? Mi piace cosa ci chiede di fare sul campo. Rispetto al passato creiamo più occasioni, facciamo un ottimo possesso palla, ci muoviamo in maniera diversa. Sono molto contento di come sta andando il percorso col nuovo allenatore. Sono soddisfatto e felice di quello che stiamo facendo”.

Notizia in aggiornamento.