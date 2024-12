Juventus, Motta: “Saremo sempre sotto pressione, Vlahovic ci sarà”

(Adnkronos) – Impegno casalingo per la Juventus sabato 7 dicembre 2024. All’Allianz Stadium arriva il Bologna di Italiano, fresco di passaggio del turno in Coppa Italia. Una partita speciale per Thiago Motta, che affronta la squadra che, lo scorso anno, è riuscito a portare a una storica qualificazione in Champions League: “Il Bologna sta bene. È una grande squadra, pressa tantissimo, gioca molto verticale. Dobbiamo concentrarci per evitare di soffrire la loro grande intensità. A Bologna ho trascorso due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Sul resto non ho niente da aggiungere”, ha detto in conferenza stampa il tecnico bianconero.

Motta ritroverà Vlahovic, al rientro dopo l’infortunio: “Dusan domani sarà con il gruppo. Ha fatto la settimana con la squadra. Sono contento che sia tornato dopo l’infortunio. Domani Vlahovic sarà con il gruppo, si è allenato in settimana con la squadra. Tornano anche Adzic e Savona. Restano fuori Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie e Milik”.

La Juventus è reduce da una serie di pareggi consecutivi, ma Motta non sente la pressione: “La pressione esisterà sempre. Ogni squadra ha il suo obiettivo. Me la prendo sempre volentieri, mi sento privilegiato a essere qui. Veniamo da una serie di gare che non abbiamo vinto, delle prestazioni che in alcuni momenti sono state buone, mentre in altri dobbiamo migliorare. Non dobbiamo concentrarci su una fase del gioco, non solo su quella offensiva: anche in quel caso la responsabilità è di tutti, non solo del singolo, ma concorrono insieme i giocatori in campo a partire dal portiere”.

Sui tifosi: “Ringraziamo di nuovo i tifosi che domani verranno a sostenerci: l’importante è quello che faremo noi in campo, quello che trasmetteremo, ma sono convinto che insieme a loro potremo fare una grande prestazione”.