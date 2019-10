Juventus, Sarri: “Dybala e Higuain insieme? Si potrebbe proporre in futuro”

Sarri ai microfoni di Sky ha parlato della vittoria sulla Lokomotiv Mosca: “Non abbiamo avuto grossi problemi, una volta andati in vantaggio gli avversari sono riusciti a crescere di intensità ma noi siamo stati bravi a non perdere la testa. Certo, ci siamo presi dei rischi, ma da presto è stato palese che, alla lunga avremmo potuto raddrizzare la partita”.

Sarri: “Dybala e Higuain insieme? Era il momento giusto per provarli”

“Abbiamo fatto 28 tiri in porta, creato 8 occasioni da gol, battuto ogni record di possesso palla in Champions League. Dybala e Higuain insieme? Era il momento giusto per provarli. Non era semplice per loro, in futuro si potrebbe riproporre questa soluzione. Non ci potremo certamente permettere, in determinate occasioni, un tridente composto da loro e Ronaldo, ma altre volte sì. Il gol subito? I difensori erano larghi, abbiamo approcciato male la la gara. Dal punto di vista fisico, i miei erano poco brillanti… Certo, stiamo giocando ogni tre giorni, una partita così può capitare a tutti”.