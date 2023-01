Juventus: sulle plusvalenze la procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione. Otto le società coinvolte

Nove punti di penalizzazione per la Juventus, è quanto stato richiesto dalla procura della Figc nell’ambito del processo plusvalenze.

Nell’ambito dell’udienza che si sta svolgendo presso la Corte d’Appello della Federcalcio si sta infatti dibattendo sulla riapertura del caso plusvalenze che, oltre alla Juventus, vede coinvolte anche altre 8 società: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara.

Dal canto suo, sulla base degli atti dell’inchiesta in corso a Torino, il procuratore federale Giuseppe Chinè, ha chiesto la revocazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’appello lo scorso 27 maggio scorso. Inoltre, il procuratore ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex dirigente sportivo Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene. Per quel che riguarda invece le altre società coinvolte, restano invariate le richieste formulate dalla procura federale: solo sanzioni.

Ora la Corte d’appello dovrà decidere se sarà ammissibile o meno il ricorso della Procura che (come scrive l’agenzia di stampa AdnKonos), “qualora fosse accolto, già di qui a poche ore l’organo giudicante potrebbe rendere nota la propria decisione nei confronti dei club e dei tesserati”.

