Juventus-Team K-League: orario della partita e come vederla in TV

La Juventus si appresta a concludere la sua tournée asiatica a Seul, in Corea del Sud, contro il Team-K League, una rappresentativa dei migliori giocatori del campionato coreano. La squadra di Sarri arriva all’ultima amichevole dopo la sconfitta per 3-2 contro il Tottenham e la vittoria ai rigori con l’Inter.

Esperimenti e prove hanno caratterizzato le prime due amichevoli della Juventus, ancora alla ricerca dell’assetto ideale con cui iniziare la nuova stagione. Sarri ha dato delle prime indicazioni: Ronaldo partirà dalla sinistra e Dybala potrebbe giocare da falso nove. In attesa di capire quale sarà l’assetto tattico ideale la squadra bianconera si avvicina all’ultima amichevole prima del ritorno a Torino previsto il 10 agosto.

Juventus- Team-K League, dove vederla in TV

La gara tra Juventus e Team-K League è in programma per oggi alle ore 13 italiane e sarà visibile in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A oltre che su Sky Go, il servizio streaming di Sky. Una gara che anticipa il ritorno a Torino della squadra bianconera che sarà poi impegnata nell’amichevole con l’Atletico Madrid prima dell’appuntamento a Villar Perosa. :

De seguito la probabile formazione con cui la Juventus potrebbe affrontare il Team-K League:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.