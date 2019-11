Kabul, esplode autobomba: 7 morti e 7 feriti

Nuovo attentato a Kabul dove questa mattina un’autobomba ha provocato la morte di sette persone ferendone almeno altre sette. L’area dell’esplosione, secondo quanto affermato dal ministero degli interni afgano, si è verificata a Qasaba, nel distretto di polizia 15.

Ancora nessuno ha rivendicato l’attacco, come ancora non è chiaro quale fosse l’obiettivo, ma sia talebani che Isis hanno rivendicato attentati a Kabul, rimane quindi in piedi qualsiasi pista in attesa di rivendicazioni ufficiali da parte delle due fazioni.