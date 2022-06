Kamala Harris: “Biden correrà per rielezione nel 2024”

(Adnkronos) – La vicepresidente Usa Kamala Harris ha creato nuova incertezza ieri circa l’intenzione del presidente Joe Biden di correre per essere rieletto nel 2024, facendo marcia indietro rispetto ad altre dichiarazioni rilasciate in settimana. “Il presidente intende correre e, se lo farà, io sarò candidata con lui. Correremo insieme”, ha detto Harris al Los Angeles Times ieri, mentre si preparava a partire per la California a bordo dell’Air Force Two. Alti funzionari avevano detto alla stampa che la vicepresidente voleva venire nella parte posteriore dell’aereo, per chiarire quello che aveva detto alla Cnn lunedì. In un’intervista con Dana Bash su Cnn, a Harris era stato chiesto delle speculazioni sull’ipotesi che Biden non si ricandidi e sulla sua potenziale candidatura.

“Joe Biden correrà per la rielezione e io sarò il suo ticket. Punto”, aveva risposto. Il chiarimento dato ieri solleverà certamente interrogativi sulle intenzioni di Biden, che sono oggetto di speculazioni dall’elezione nel 2020. Biden, 79 anni, è già il presidente più anziano della storia americana. Un esponente di punta dei Democratici vicino alla Casa Bianca ha detto che le dichiarazioni di Harris di ieri non indicano che Biden abbia cambiato idea sul cercare la rielezione. Biden e altri funzionari della Casa Bianca hanno detto ripetutamente che prevede di ricandidarsi nel 2024.

Le dichiarazioni di ieri di Harris mirano ad evitare di usare parole ‘trigger’, grilletto, che richiederebbero che Biden stabilisse una campagna formale con la Commissione elettorale federale e iniziasse a raccogliere fondi, ha detto il Dem, chiedendo l’anonimato. Tuttavia, molti Democratici speculano in privato sul futuro di Biden e sulla possibilità che Harris, che ha bassi tassi di popolarità nei sondaggi, sia ancora la favorita per il ticket, se Biden deciderà di ricandidarsi. Le dichiarazioni di Harris sulle intenzioni di Biden, due giorni dopo quelle iniziali alla Cnn, si aggiungeranno probabilmente a queste speculazioni.