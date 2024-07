Kamala Harris: “Sono onorata”

“Sono onorata”: così Kamala Harris ha detto di sì all’investitura di Joe Biden dopo che il Presidente aveva dichiarato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e appoggiato la sua numero due per la nomination, aprendole la strada alla possibilità di diventare la prima presidente donna e di colore.

“Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha detto Harris in un post in cui allegava il link per le donazioni, dando già ufficialmente il via alla sua corsa presidenziale.

Con l’endorsement di Bill e Hillary Clinton, e di tanti altri delegati ed ex delegati alla convention democratica, la Harris sembra avere via libera. Il partito democratico si è schierato subito al suo fianco e i 50 presidenti statali hanno assicurato il sostegno per la candidatura.

“Questi non sono tempi normali e queste non saranno elezioni normali. Ma questa è la nostra America. E io ho bisogno di voi in questa battaglia”, ha affermato Harris in uno dei suoi primi messaggi di raccolta fondi.