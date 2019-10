Karen Kokeshi, chi è la nuova fidanzata di Rovazzi: anni della youtuber, social, vita privata, Instragram, segreti

Ritorna l’appuntamento con Le Iene Show questa sera 17 Ottobre 2019 e tra i temi tanto attesi dai fan c’è un servizio particolarmente intrigante legato al mondo dei social network e in particolare alla decisione da parte di Facebook e Instagram di eliminare i like.

Per affrontare l’argomento, questa sera in tv a Le Iene ci sarà appunto un servizio di Matteo Viviani dedicato alla scelta dei colossi social di eliminare il numero dei likes sotto i post.

Una decisione che ha forse recato danno ai noti influencer? Per parlarne, la Iena intervista tre giovani star del web: Kokeshi (vale a dire Karen Casiraghi), Emi’s life (Emanuele Ferrari) e Zoe Cristofoli.

Una delle più attive e popolari del momento è proprio lei, Karen Kokeshi, che tra l’altro è notissima al mondo social anche per la sua relazione con la nota star dello showbiz Fabio Rovazzi. Il quale di recente, si è trovato addirittura protagonista di una sit-com occasionale in una camera d’hotel con Will Smith.

Ma chi è in realtà Karen Kokeshi? Cosa sappiamo di lei, della sua vita, della sua privacy e della relazione col noto Rovazzi? Ecco tutto ciò che è venuto fuori su di lei.

Dunque chi la donna di Fabio Rovazzi? Chi è la nuova fidanzata Karen Kokeshi? Di lei sappiamo moltissimo perchè la sua professione lo prevede in quanto tale. E’ una youtuber, Karen Kokeshi ha preso il posto della modella Karina Bezhenar nel cuore di Rovazzi.

Il suo nome vero è Karen Rebecca Casiraghi. Ma tutti la conoscono come Karen Kokeshi: è lei la ragazza che ha conquistato il noto Rovazzi. I due condividono la passione per i video: Karen, infatti, è una nota youtuber, per quanto inizialmente, dopo l’inizio della storia con Fabio aveva messo in pausa il suo canale sui social, nonostante i 550 mila follower.

Questo è il suo profilo: kokeshi.karen. Un profilo ricchissimo di scatti e di like e commenti, come si può notare.

Una popolarità che è accresciuta ancora di più dopo l’inizio della storia con Rovazzi e le prime belle foto dei due insieme, spesso, anche, a margine di grandi eventi glamour.

Peraltro, a fronte di ciò, va anche detto Karen è nel team di Netwopia, l’etichetta fondata da Fedez e J–Ax, che aveva “lanciato” anche il fidanzato, all’inizio della sua carriera. Ma chi è Karen Kokeshi nel dettaglio?

25 anni, veronese, la ragazza che svolge la sua attività di youtuber a quella di fashion blogger. Di recente la stoaid d’amore social è diventate ufficiale quando Rovazzi e Karen hanno sfilato insieme sul red carpet dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Esteticamente, Karen sembra molto diversa da Karina, la ex di Rovazzi. Ha i capelli blu e i tanti tatuaggi disseminati su tutto il corpo ed è piuttosto energica.

Nata a Verona, ha aperto da giovane il canale YouTube. Dopo il diploma, a 22 anni si trasferisce a Roma, dove diventa una youtuber di successo, le visualizzazioni dei cui video riescono a toccare parecchi “zeri”.

Si tratta quasi sempre di video recensioni di sigarette elettroniche. Per questo nel 2017 viene chiamata a partecipare nelle vesti di giudice alla Svapo Battle, un reality show, in streaming sul web, sfida per la creazione del migliore liquido per sigarette elettroniche.

Come attività collaterale, appunto, è entrata nel team di Fedez e proprio da lì ha lanciato colui che sarebbe diventato il suo compagno. Appunto, Fabio Rovazzi.

Rovazzi, la nuova storia con Karen, perché è finita con la ex, Karina Bezhenar, video Will Smith e profilo instagram

Karina Bezhenar e Fabio Rovazzi si sono lasciati ormai da diversi mesi. Nessuno dei due, però, è mai entrato nel merito della rottura. Per questo, sono diverse le indiscrezioni circolate sul reale motivo alla base della fine della storia. La ragione più plausibile, secondo i fan dello youtuber, sembra essere stata la decisione di lei di entrare in politica, candidandosi tra le fila di Forza Italia.

Questo è il profilo Instagram di Fabio Rovazzi: rovazzi. Questo invece il video famoso con Will Smith.

Un profilo social, quello di Rovazzi, che è a dir poco seguitissimo e ricco di spunti. Questa è una foto che ritrae ad esempio la coppia social tra le più in voga del momento.

Invece, in altri scatti, si possono scorgere le prestigiose frequentazioni glamour dell’artista, che non mancano di ricevere likes e commenti di ogni tipo. Qui, ad esempio, è con Johnny Depp.