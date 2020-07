Kasabian, Tom Meighan lascia la band: il motivo

Tom Meighan lascia i Kasabian, almeno per il momento. Il frontman della band inglese ha deciso di mollare momentaneamente per motivo non ancora precisati. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo, che in poche righe ha spiegato la situazione chiarendo che non risponderà ad altre domande sull’accaduto.

“Tom Meighan ha deciso di lasciare i Kasabian di comune accordo con la band – scrivono i Kasabian – Tom sta lottando da diverso tempo con alcuni problemi personali che hanno influenzato il suo comportamento e ora vuole concentrare tutte le sue energie per riportare la sua vita in pista. Non commenteremo ulteriormente”.

Kasabian, lavori sospesi

Appena un mese fa il cantante aveva annunciato l’inizio dei lavori al prossimo album della band, anche se al momento è impossibile capire come evolverà la situazione. Tom non ha mai nascosto di avere avuto in passato dei problemi, come dichiarato in un’intervista in cui ha svelato che nel 2016 aveva passato “un anno di merda”, come lo ha definito lui stesso.

Dal 1997 i Kasabian continuano ad essere una delle band di maggior successo in Inghilterra e nel mondo intero. Album, concerti, capolavori contemporanei ora in pausa a casa della scelta di Tom. Uno stop forzato ma non permanente che lascia intravedere una luce in fondo al tunnel. I Kasabian si sono presi una pausa, ma potrebbero tornare.