Kasia: una pizza insieme per i bimbi del Nepal

Come abbiamo scritto qualche giorno fa,’Perfetti sconosciuti‘, il film di Paolo Genovese, è il film che ha avuto più remake in assoluto nella storia del cinema: 10 già realizzati, ed 8 in lavorazione. Del racconto di una comitiva di amici che, a coppie, decidono di rendere pubblici – senza segreto – sia i messaggi che le chiamate ricevute nel corso della serata, tra gli attori c’era anche Kasia Smutniak. Ed anche nel remake appena finito di girare nella sua Polonia, l’attrice compare rivestendo lo stesso ruolo della pellicola originale, di Genovese.

Ma Kasia ha affermato che per ora si fermerà – per tornare nel 2020 – dedicando il suo tempo ad un progetto che le sta particolarmente a cuore. L’attrice infatti, con l’ex compagno Pietro Taricone (purtroppo deceduto in seguito ad un disgrazia), avevano iniziato una raccolta fondi per la realizzazione di una scuola in Nepal. Un progetto che la Onlus Pietro Taricone, grazie all’impegno e agli sforzi di kasia, continua a portare avanti tra mille difficoltà.

Così l’attrice ha deciso di dare vita ad una simpatica iniziativa (“Ho pensato che fosse il caso di fare una pausa dal cinema per dedicarmi a fare del bene”, spiega): in occasione del suo compleanno, il prossimo 13 agosto, quando compirà 40 anni, Kasia ha lanciato una raccolta fondi. Una campagna sociale alla quale saranno anche corrisposti dei premi. Ma il più bello in palio è quella che vede lei stessa protagonista: sarà infatti possibile mangiare una pizza insieme a lei.

Un’idea simpatica che oltre al piacere di poter conoscere da vicino l’attrice, al tempo stesso contribuisce alla realizzazione di una fondamentale risorsa culturale per la formazione dei bimbi meno fortunati del Nepal…

Max