Kate Middleton, seconda notte in ospedale dopo l’intervento: il bollettino

(Adnkronos) –

Kate Middleton ha trascorso la seconda notte in ospedale, dopo l’intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta, mentre William, i suoi genitori e i suoi fratelli hanno cancellato i loro impegni per starle al fianco e prendersi cura dei figli George, Charlotte e Louis. Sembra che le condizioni della principessa del Galles siano “buone”, dopo l’operazione presso la London Clinic di Marylebone, scrive il Daily Mail.

Si prevede che Kate non tornerà agli eventi pubblici fino a dopo Pasqua e che suo marito sarà al fianco della moglie e dei figli fino ad allora. Anche i tour reali che William e Kate avevano in agenda per i prossimi mesi non si svolgeranno più e dovrebbe, quindi, saltare anche la visita che era programmata in Italia per marzo.

I genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, e i fratelli Pippa Matthews e James Middleton si stanno già organizzando per aiutare la figlia durante la sua convalescenza, fra 10-14 giorni, nella casa di Windsor, vicino alla quale abitano. La ragione per la quale Kate Kate è stata operata non è stata rivelata, anche se Kensington Palace ha escluso legami con il cancro. Anche re Carlo III sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana, per una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata.