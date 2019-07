KeepOn Live Parade: la musica cresce

La Rappresentante di Lista (Best Live), Auroro Borealo (New Live) e Walter Celi (Best Performer). Ecco i vincitori della KeepOn Live Parade, la classifica realizzata dai direttori artistici del circuito KeepOn Live, che si esibiranno giovedì 12 settembre a Roma, presso ’Na Cosetta / Snodo, nell’ambito del KeepOn Live Fest, il meeting italiano dei Live Club, Festival e della musica dal vivo, giunto alla decima edizione, all’interno di quello che sarà il momento Live Parade Show.

La due giorni sarà dedicata allo stato di salute della musica dal vivo italiana (parteciperanno infatti tutti gli stakeholder della filiera della musica live), per la quale – secondo i dati divulgati in questi giorni da Siae – il 2018 ha segnato un vero boom: +5,6 % il prezzo medio unitario dei biglietti, +12% di ingressi, + 18,26% la spesa al botteghino e +17,28% la spesa del pubblico. All’interno di un momento fondamentale per il settore, la manifestazione quest’anno verrà organizzato con lo stesso spirito della live parade: esprimendo la voce dei professionisti della musica dal vivo. Dopo il contarsi per contare, sono arrivate le conquiste. La musica dal vivo, come confermano i dati Siae, conta. L’Associazione di Categoria presenterà qindi a tutti i partecipanti all’evento i traguardi raggiunti e i nuovi progetti, per trasformarli da pubblico in protagonisti.

KeepOn Live Parade: tanti i temi

A cura della stessa associazione, in collaborazione con ’Na Cosetta, iCompany e shesaid.so, il meeting vedrà infatti panel e dibattiti su temi nati proprio dai soci che compongono questa associazione: estero, data collecting e open club, legalità, sicurezza, mercato dei live, social media marketing, promozione eventi e festival, sostenibilità, raccolta dati, così come sessismo, omofobia e bullismo in ambito musicale, in collaborazione con shesaid.so e IndiePride.

Tra le novità più rilevanti, i panel istituzionali dedicati alla proposta di riconoscimento della categoria inoltrata al Ministero (targa KeepOn LIVE) e alle differenze/difficoltà territoriali sulla gestione dei live (Comuni Live – Città che vai, interpretazione che trovi). Una vera e propria battaglia portata avanti dall’associazione, con il sostegno di chi, fin da subito, l’ha supportata e aiutata. Non solo questo, ma anche la presentazione dell’Open Club Day, strumento di riconoscimento e facilitazione sul proprio territorio, e il tavolo sulla mental health: stress cronico, depressione, privazione del sonno cui sono soggetti i lavoratori del circuito live.

Nel 2018 KeepOn LIVE si è trasformato da circuito in associazione di categoria esclusivamente dedicata alla musica dal vivo. L’associazione, indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale, raggruppa gli operatori, i locali e gli enti che ospitano musica dal vivo. Lo statuto prevede che l’associazione promuova il valore della produzione musicale, prevalentemente autonoma e indipendente, della musica originale italiana dal vivo, per favorire il pluralismo della produzione culturale, e che salvaguardi e sviluppi la diffusione della musica senza esclusione di genere, con particolare attenzione al lavoro degli artisti in Italia e all’estero.

