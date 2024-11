Kenya, ecco il progetto di due sardi per aiutare mamme e ambiente

A lanciare il progetto in un Kenya ricco di biodiversità sono Andrea Piras di Treeonfy e Salvatore Correddu di Saving Forest.

Che piantumare alberi aiuti il pianeta Terra sempre più in sofferenza a causa dei cambiamenti climatici è cosa nota. La messa a dimora di arbusti, però, può riscaldare perfino il cuore. Lo sanno bene Andrea Piras, founder e director di Treeonfy, e Salvatore Correddu, CEO di Saving Forest. Attraverso un ambizioso progetto, i due amici originari della Sardegna stanno raccogliendo fondi per garantire cure mediche a quindici donne residenti in Kenya. Qui, nelle contee ricche di biodiversità di Uasin Gishu e West Pokot, le mamme con figli affetti da disabilità potranno lavorare in un vivaio pronto a ospitare 150.000 alberi entro i prossimi tre anni.

“Queste donne combattono ogni giorno per i figli. (…) Il nostro impegno è dare loro una base di serenità, affinché possano dedicarsi non solo alla cura dei loro bambini, ma anche alla salvaguardia del pianeta Terra“, afferma Andrea Piras. Gli fa eco Salvatore Correddu: “Dare loro serenità significa permettere ai loro figli di crescere in un ambiente protetto“. Ecologismo e solidarietà insieme, dunque, per regalare dignità, futuro e speranza. Non a caso, attraverso la raccolta fondi disponibile su GoFundMe, qualche mamma sta ritrovando già il sorriso dopo tanta sofferenza.

