Kill Bill 3 si farà, Tarantino conferma: “Ci lavorerò nei prossimi 3 anni”

La leggenda narra che Tarantino volesse aspettare che la piccola attrice interprete della figlia della Sposa crescesse anche nella vita reale per dare seguito ai primi due volumi di Kill Bill, leggendaria saga ideata dal pioniere del genere pulp moderno. Un’ipotesi che potrebbe essere considerata tranquillamente un mito nato dalla fervida immaginazione dei fan del regista, ma le dichiarazioni dello stesso Tarantino delle ultime ore potrebbe avvalorare tale tesi.

Non è dato sapere se Quentin abbia aspettato appositamente tutti questi anni per affidare alla giovane attrice il compito di continuare la storia iniziata da Bill e dalla Sposa, interpretata da Uma Thurman, fatto sta che il regista ha rivelato che Kill Bill volume 3 si farà, per la gioia dei tantissimi fan della saga.

“Ci lavorerò nei prossimi 3 anni”

La conferma della lavorazione di Kill Bill 2 è arrivata dallo stesso Quentin Tarantino nel corso di un’intervista a Fox News: “Un Kill Bill: Vol. 3 è sicuramente nei piani – ha detto il regista – L’altra sera ero a cena con Uma Thurman in un delizioso ristorante giapponese. E ho un’idea di cosa potrei fare con il terzo capitolo. Che è poi la cosa più importante, avere una visione d’insieme: cos’è successo alla Sposa da allora? E cosa voglio fare io”.

Tarantino ha poi aggiunto: “Non voglio uscirmene con un’avventura tanto per fare, il personaggio non lo merita. La sposa ha lottato tanto e a lungo. Per il momento non ho ancora nulla di interessante, devo aspettare ancora un po’, potrebbe avvenire antro i prossimi tre anni, è definitivamente nei piani”, ha concluso il regista.