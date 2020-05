Kim, il redivivo

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è riapparso dopo tre settimane di assenza dalla scena pubblica. È stato fotografato dai media di regime il 2 maggio durante l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, città situata nel Pyongan meridionale. Le foto ritraggono Kim mentre taglia il nastro rosso durante la cerimonia e mentre fuma e ride, circondato dai suoi alti funzionari di Stato.

Il dittatore non appariva in pubblico dall’11 aprile. Un’assenza che in molti collegavano a una malattia o addirittura alla morte del leader per un’operazione chirurgica al cuore non andata a buon fine.

Sembrerebbe risolto il mistero sulla sua scomparsa, anche se sono stati sollevati dubbi sull’autenticità delle immagini, diffuse dall’agenzia di stampa di regime, la Korean Central News Agency, impossibili da verificare.

Mario Bonito