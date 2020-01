Kinsey Wolanski, chi è la ragazza con il cartello ‘Rip Kobe’ durante il Mondiale di sci alpino

La fame di notorietà non è mai doma, per conferma chiedere a Kinsey Wolanski, la modella e influencer diventata famosa in tutto il mondo per aver invaso il campo di gioco nel corso della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Un’entrata in scena che le è vala la ribalta dei riflettori, che per qualche giorno hanno scandagliato la vita provata della ragazza.

Memore del successo ottenuto qualche mese fa, che le è valso un incremento incredibile di follower sui social, Kinsey Wolanski si è ripetuta nella serata di ieri, in un contesto completamente diverso da quello calcistico e sicuramente meno noto. La ragazza ha infatti invaso una pista da sci, a Schladming, nel corso della Coppa del Mondo di sci alpino.

Chi è Kinsey Wolanski

Kinsey Wolanski è entrata in pista con il costume che l’ha resa celebre qualche mese fa e con un cartello posto in bella vista con la scritta ‘Rip Kobe’, in riferimento alla morte del leggendario giocatore di basket Kobe Bryant scomparso pochi giorni fa. La faccia sorridente tradiva intenzioni tutt’altro che onorevoli, volte solo all’ennesima trovata pubblicitaria che dopo la finale di Champions League le aveva fruttato un bel gruzzoletto.

La giovane modella, di 23 anni, dopo la sua trovata pubblicitaria per sponsorizzare il sito a luci rosse del fidanzato Vitaly Zdorovetskiy, ex porno divo e ora Youtuber con 10 milioni di fan, aveva portato un incremento del valore del sito in questione di circa 3 milioni di dollari. Un successo che ha voluto ripetere Kinsey Wolanski, questa volta su una pista di sci.