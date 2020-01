Kobe Bryant, la moglie Vanessa pubblica su Instagram le ultime immagini di Kobe e Gigi

L’account Instagram di Vanessa, moglie di Kobe Bryant , presenta filmati strazianti del marito della leggenda del basket e della figlia Gianna Bryant prima della loro tragica morte. Vanessa, 37 anni, ha mostrato le incredibili abilità nel basket di sua figlia in una serie di post strazianti, nelle settimane precedenti la tragedia dell’elicottero.

La leggenda della NBA Kobe e la loro figlia di 13 anni Gianna erano tra le nove persone che hanno perso la vita in un tragico incidente in elicottero in condizioni di nebbia a Calabasas, in California.

L’account della vedova dal cuore spezzato mostra ancora i ricordi delle amorevoli celebrazioni natalizie della famiglia, nonché una serie di scatti al passato della storia d’amore della coppia nel corso degli anni.

Vanessa Bryant Instagram: le immagini strazianti di Kobe e Gianna

Il suo ultimo post su Instagram è stato quattro giorni fa e mostra alla sua giovane figlia Bianka che fa irruzione nel frigo per un po ‘di succo prima di scoprire le notizie devastanti.

La foto di ritorno al passato mostra la coppia in posa uno accanto all’altro, con Vanessa che sottotitola la foto: “Il giorno in cui ci siamo incontrati 20 anni fa.” Altri scatti recenti mostrano la mamma orgogliosa sulle abilità del basket di sua figlia e la confronta con il suo iconico padre. Kobe Bryant credeva che sua figlia Gianna fosse “destinata alla grandezza” e pensava che sarebbe stata lei a portare avanti la sua eredità.

Tutte le immagini e i video strazianti pubblicati con i 6,2 milioni di follower di Vanessa negli ultimi giorni prima della morte scioccante di Kobe e Gianna sembrano ancora più commoventi ora.