Koulibaly in lista per il Pallone d’Oro: “Una nomination che mi emoziona”

Il suo nome è inciso tra quelli che si contendono il premio come miglior giocatore del mondo: Kalidou Koulibaly è stato nominato come candidato alla vittoria finale del Pallone d’Oro. Una candidatura arrivata dopo una stagione da protagonista, nonostante l’assenza di trofei in bacheca.

This nomination is exciting news to me because my journey in football started a long way from here: it is a recognition that makes me want to do better and better. Always better ❤️#ballondor @francefootball ⚽️ #KK 🙌🏿 #NoToRacism https://t.co/T6hszRLJtm

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 22, 2019