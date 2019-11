Kurt Cobain 25 anni fa: un dossier sulla sua morte

A venticinque anni dalla morte di Kurt Cobain, Epish Porzioni firma per la collana Voices di Chinaski Edizioni Kurt Cobain Dossier: un’indagine lucida e corrosiva su uno dei suicidi più enigmatici del secolo scorso. Un volume che bilancia perfettamente una scrittura accattivante con un’attentissima ricostruzione, fra musica e cronaca, di una delle vicende più oscure degli anni ’90. Curiosità e rivelazioni sconcertanti: una ricostruzione capillare che parte dal rapporto fra Cobain e Courtney Love per arrivare alle prove che hanno fatto riaprire il caso cinque anni fa. E per chiudere gettando finalmente luce sull’anima di Cobain e sulla sua mai spiegata patologia.

Fra i documenti anche gli atti processuali della causa fra Isaiah Silva (ex marito della figlia di Kurt Cobain) e Courtney Love: con tanto di intercettazioni telefoniche che dimostrano il tentativo di uccidere il giovane Silva e far passare la vicenda per un suicidio. Ma anche rivelazioni totalmente inedite di Courtney.

Seattle, aprile 1994. Kurt Cobain, motore creativo della più grande rock band degli anni ’90, viene trovato morto nella sua villa col cranio sfondato e un fucile ancora stretto tra le dita. Prima ancora che l’indagine venga chiusa, la polizia di Seattle sentenzia: suicidio.

In fondo tutti gli elementi sembrano esserci: l’arma del delitto, la nota del suicida, almeno un precedente tentativo documentato di togliersi la vita. Eppure già poco dopo la morte del cantante iniziano a circolare voci secondo cui Kurt sarebbe stato ucciso. Un giornalista di Seattle scova discrepanze nel rapporto della polizia. L’investigatore privato Tom Grant, già assunto da Courtney Love per trovare il marito, contesta gli esami tossicologici e l’autenticità della grafia nella lettera d’addio. La notizia più sensazionale è però quella di El Duce, cantante dei Mentors che dichiara di sapere chi ha ucciso Kurt Cobain. Peccato finisca sotto un treno una settimana dopo queste rivelazioni.

Nel 2015 poi Tom Grant realizza un nuovo documentario, Soaked in Bleach, dove presenta una serie di intercettazioni e di nuove prove assolutamente sconvolgenti, al punto a far dichiarare all’ex comandante del Dipartimento di Polizia di Seattle Norm Stamper che, se lui fosse ancora in servizio, chiederebbe la riapertura del caso. Epìsch Porzioni ha trascorso anni ad indagare sul suicidio di Kurt, setacciando il mondo del leader dei Nirvana da capo a piedi: indizi tralasciati, calligrafie forse contraffatte, impronte mancanti, testimonianze ambigue, mezze ammissioni e la vedova. La più oltraggiosa, eccessiva ed ambigua vedova della storia del rock: Courtney Love.

La donna in questi ultimi 25 anni, ne combina di ogni fra arresti, cliniche di disintossicazione, denunce, post complottisti, lotte con i due membri superstiti dei Nirvana e persino minacce di morte all’ex marito di Frances Bean, la figlia avuta da Kurt Cobain. Senza dimenticare che sembra proprio lei la prima a non credere al suicidio dell’icona del grunge.

Epìsch Porzioni, classe ’73, mangia pane e musica. Ha pubblicato, fra i tanti libri: Kiss and Lick, Amy Winehouse Fino alla Morte, Lo Spettro– prima biografia autorizzata del rapper Fabri Fibra – e Rock is Dead (scritto con F.T. Sandman), da cui è tratto l’omonimo programma radiofonico in onda su Radio Popolare Network.

