l Collegio 4, prima puntata: cosa è successo. Test d’ingresso, il ritiro di Benedettagea Matera, vandalismo e tutti i protagonisti

Si è finalmente tenuto il battesimo televisivo de Il Collegio 4, il fortunato format di Rai due arrivato alla sua quarta edizione. Ieri sera 22 Ottobre 2019 si è tenuta la prima puntata della nuova stagione e le emozioni non sono mancate.

Cosa è successo in onda? Il fortunato programma Il Collegio 4 ha visto subito i ragazzi alle prese col test d’ingresso, ma poi a rubare la scena è stato il ritiro di Benedettagea Matera e, anche, un atto di vandalismo.

Il Collegio 4, il docu-reality giunto alla quarta stagione, ieri sera martedì 22 ottobre al debutto in prima serata su Rai 2 ha fatto subito registrare un record di ascolti.

La quarta edizione de Il Collegio ieri sera su Rai 2 infatti in prima serata ha conquistato il 10,7% di share con 2,4 milioni di spettatori. Numeri importanti per la seconda rete. E questa stagione, che vede i ragazzi sono stati ritrovarsi nel 1982 ha già fatto registrare grandi interessi. Cosa è successo nella prima puntata?

l Collegio 4, prima puntata: cosa è successo. Test d’ingresso, ecco chi non ha passato la prova

Ebbene, appunto, benché si trattasse della prima puntata ci sono stati già diversi colpi di scena. Il tutto contraddistinto dalla voce narrante di Simona Ventura, che quest’anno ha preso il posto di Giancarlo Magalli.

In primo luogo c’è stato il test d’ingresso a cui gli allievi si sono sottoposti con risultati, per alcuni, assolutamente da dimenticare. Ecco chi non ha passato la prova.

A non passare la prova sono stati ben 5 ragazzi: Alex Djorjevic, Benedettagea Matera, George Ciupilan, Sara Piccione e Samuele Fazzi. La loro permanenza nel Collegio è quindi a rischio, ma il Preside ha comunicato loro che hanno una seconda occasione, ovvero assistere alle lezioni da uditori e prepararsi in una settimana in vista di un nuovo test. Ma un colpo di scena ha cambiato le carte in tavola.

Infatti la giovane Matera però ha deciso di abbandonare il programma perché sentiva troppo la mancanza di casa come ha spiegato ai genitori al telefono, dicendo loro di volerli riabbracciare. Davanti alle lacrime della ragazzina il Preside non ha potuto fare altro che lasciarla andare.

Il Collegio 4, cosa è successo: Il ritiro della Matera e l’atto di vandalismo. Ecco chi si è astenuto

Oltre al suo ritiro dalla scuola e dal reality, si è registrato anche un’atto di vandalismo. Dopo l’ottima condotta tenuta nei primi giorni, alcuni collegiali sono stati protagonisti di un gesto di vandalismo nella notte: hanno smontato l’aula, portato tutto in cortile e lasciato tutto il maltolto finchè il Preside non ha trovato con orrore la mattina seguente.

Solo Alex Djordievic, George Ciupilan, Samuele Fazzi, Benedettagea Matera, Sara Piccione e Maggy Gioia, si sono astenuti da questo gesto di vandalismo.

Per questo motivo il Preside ha conferito la giacca con lo stemma del Collegio ai 5 ragazzi, che di fatto hanno dimostrato una certa disciplina, e ha deciso di far rifare l’esame d’ammissione a tutti gli altri, eccetto che a Maggy. Solo chi lo supererà riavrà la propria giacca, mentre gli insufficienti saranno espulsi.

Il tutto, è stato seguitissimo da casa. Il Collegio 4, infatti, ha fatto registrare degli ascolti record nella prima puntata.

Come detto, per l’esordio con uno share del 10.7% e oltre 2,4 milioni di telespettatori: il miglior dato di sempre, sia in termini di ascolto che di share, per il programma di Rai2.

Il Collegio 4, realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, è molto popolare tra i giovanissimi e gli adolescenti nel cui range lo share è stato del 37.7%; nel target tra gli 8 e i 14 anni, con punte del 45,2% tra le ragazzine, e del del 35,1% tra i 15 e i 19 anni. Grande successo anche sui social dove Il Collegio è stato il programma più commentato della giornata con oltre 300mila interazioni.