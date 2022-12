La ‘Bottega Storica’ di Alessandro Spiezia in via del Babuino: 52 anni di occhiali in appena 8mq

La ‘Bottega Storica’ di Alessandro Spiezia in via del Babuino: 52 anni...

Otto metri quadrati, tanto è bastato ad Alessandro Spiezia, perché questo lembo di spazio entrasse nella storia. Intanto l’ubicazione, preziosa, che accompagna la prestigiosa Via del Babuino alla ‘foce’ con Piazza del Popolo; poi, non da meno, l’oltre mezzo secolo di attività, speso ad inseguire una passione come quella per l’optometria. E già perché sin da giovanissimo, folgorato dalla figura dello zio, che aveva un’attività a Napoli, Alessandro decise che il suo avvenire si sarebbe concretizzato lavorando nel campo dell’ottica.

La Bottega Storica: una passione quella per l’ottica, con la quale Alessandro è cresciuto e si è affermato

Così, dopo aver acquisito i doverosi e specifici rudimenti scolastici, e trascorsa la classica gavetta in altri esercizi, ben 52 anni fa Spiezia decise di investire in questi 8 mq, dei quali si compone ancora oggi l’attuale negozio, sito al numero civico 199 di via del Babuino. Lì, in uno spazio nato come ‘bottega’ ben 102 anni fa, l’ormai esperto commerciante ha fondato quello che ancora oggi possiamo definire come il ‘paradiso degli occhiali’.

La Bottega Storica: 8 mq, tanti sono bastati per ospitare prestigiosi clienti e persino due Papi

Una passione quella di Alessandro per il ‘mestiere di ottico’, premiata da una clientela ‘particolare’ e variegata. Qui infatti, accanto a persone comuni, hanno scelto lenti e montature personaggi del mondo dello spettacolo come Fellini, Francis Ford Coppola, Mastroianni e la Masina, giornalisti, politici, e capi di Stato come l’ex presidente Usa Bill Clinton e, addirittura ben ‘due Papi’. Una clientela della quale giustamente Alessandro va fiero, e che le foto incorniciate sulle sue pareti testimoniano. Poi, dopo che Bergoglio nel settembre del 2015 decise di recarsi nel suo negozio personalmente, per tutti Spiezia è divenuto ‘l’ottico de Papa’! In realtà, confessa il commerciante, “Non ho mai voluto enfatizzare questo rapporto: periodicamente vado a Santa Marta a calibrare gli occhiali del Pontefice, che nel marzo scorso mi ha chiamato personalmente per farmi gli auguri di compleanno, un regalo inatteso e straordinario”.

La Bottega Storica: nel luglio del 2021 il prestigioso riconoscimento del Comune di Roma per i 52 anni di attività

Tuttavia il riconoscimento più bello, di quelli che veramente ‘danno un senso’ ai sacrifici di una vita, è giunto nel luglio del 2021, quando il Comune di Roma ha riconosciuto il negozio d’ottica di via del Babuino 199 come ‘Bottega Storica’ (targa che Spiezia mostra nella foto). Del resto, se pensiamo a quanti esercizi ed imprese a causa delle ‘varie’ crisi, nel corso degli anni sono state costrette a chiudere i battenti, pensate per riuscire a restare protagonista per ben 52 anni, cosa ha dovuto sopportare e superare questo elegante ed affabile commerciante. Il segreto del suo successo, che oggi sta condividendo con il figlio Luca? “Credere in quello che si fa e farlo con amore e passione – spiega Alessandro – continuando però ad aggiornarsi. Così facendo sono convinto che l’ottico non sparirà mai, perché la visita oculistica e il controllo optometrico sono fondamentali. Infine – aggiunge mostrando di ben sapere il fatto suo – l’atto finale è quello di realizzare un bell’occhiale con ottime lenti…”

Max