La Casa di Carta 3: oggi su Netflix il debutto con la nuova stagione

Via al count down ufficiale: oggi 19 luglio 2019 è arrivato il momento del lancio ufficiale della nuova stagione de La Casa di Carta, la serie tv che ha sbancato in tutto il mondo e diretta da Alex Pina. La banda di ladri guidati dal professore, con la maschera di Salvador Dalì e con il sottofondo di “Bella Ciao” tornerà ufficialmente su Netflix oggi: ecco tutte le anticipazioni.

La Casa di Carta 3: orario di uscita, anticipazioni, trama dei nuovi episodi su Netflix

Ci saranno nuovi attori nel cast de La Casa di Carta 3 e c’è grande curiosità in particolare per le città che saranno scelte dai personaggi come pseudonimi. “La gente si identifica con i personaggi… vogliono vedere personaggi Robin Hood che prendono ai ricchi e danno ai poveri…” ha detto Luka Peros, uno degli attori che fa il suo debutto nella terza stagione.

Nelle nuove puntate il gruppo di ladri si riunisce per motivazioni che vanno al di là del denaro, in particolare mettendo al centro le sorti di uno dei protagonisti. Si tratta di Rio, che è stato catturato dalle forze speciali spagnole, mentre Tokyo fugge e riesce a contattare i vecchi amici.

Con il Professore allora si organizzerà una nuova impresa, ancora più grande, per conservare il proprio segreto e salvare un amico in difficoltà.

“Non so se questa è una serie femminista, ma i personaggi femminili sono molto potenti perché tutti hanno una storia e una vita” ha dichiarato Tokyo. “Quando ho visto i primi copioni della prima serie, sono rimasta colpita dal tipo di ruolo delle donne, che spesso non si vede nelle fiction. Se all’inizio delle puntate c’è un patriarcato, dura comunque poco”.

Sulla falsariga anche Monica (Esther Acebo): “Adesso che nella serie sono di fatto nella banda posso dire che secondo me la gente ha preso in simpatia i personaggi, nonostante siano ladri, perché nessuno di loro è pensato come una caricatura, quanto piuttosto come personaggi con un’anima e un cuore da scoprire”.

“Le persone si identificano, stanche dei politici che fanno solo promesse e delle banche”, ha detto invece Marsiglia (Peros) “Perché siamo in un momento in cui nel mondo l’uno per cento è ricco e gli altri no. Le note di ‘Bella ciao’ che hanno un’origine antifascista, hanno un senso non solo in Italia ma in tutto il mondo, per una forma di ribellione e resistenza”.

