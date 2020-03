La Casa di Carta 4: anticipazioni, trama, uscita streaming e quanti episodi

La Casa di Carta 4 si prepara per fare il debutto su Netflix, tra pochi giorni la banda della fortunata serie tv spagnola tornerà sulla popolare piattaforma di streaming con la quarta stagione che sarà composta da ben 8 nuovi episodi. In attesa della data di uscita della quarta stagione de “La Casa di Carta” che ricordiamo sarà disponibile in Italia su Netflix a partire dal prossimo 3 aprile, in rete iniziano a circolare i primi spoiler e anticipazioni su quello che succederà ai protagonisti della serie.

A svelare le prime indiscrezioni su “La Casa di Carta 4” è stato l’ideatore della serie Alex Pina che sui social network scrive: “È una stagione molto speciale e con bombe molto potenti” e mostrando il poster della nuova stagione invita tutti i fan della serie a fare attenzione ad un dettaglio: “Attenti che quello in alto a sinistra potrebbe essere Arturito”.

La Casa di Carta 4: spoiler, foto e trailer della nuova stagione

Dopo il falso hackeraggio dei profili social de La Casa di Carta in cui abbiamo assistito ad uno scontro tra il Professore e Alicia Sierra, ora la serie Netflix torna ad aumentare l’hype evidenziando un indizio nascosto nella foto poster che mostra tutti i componenti della banda circondare il Professore e Lisbona. Nell’immagine oltre ai componenti di primo piano si possono notare anche i volti di protagonisti che hanno abbandonato la serie nelle precedenti stagioni come ad esempio Berlino.

Su Instagram l’account ufficiale di Netflix sottolinea sotto un post: “Attenti che quello in alto a sinistra potrebbe essere Arturito”. Tuttavia la notizia è da prendere con le pinse, non è escluso che la produzione voglia sviare l’attenzione “puntando il dito” contro Arturito, sarà davvero lui il nuovo componente della banda de La Casa di Carta?

La Casa di Carta 4: Nairobi muore?

A svelare qualche elemento su La Casa di Carta 4 è intervenuta anche Alba Flores (Nairobi) che scrive: “L’inizio della nuova stagione lascerà tutti a bocca aperta”. Alla fine della terza stagione della serie abbiamo visto Nairobi in grave difficoltà dopo che un cecchino l’ha colpita gravemente e lotta tra la vita e la morte. Dalle dichiarazioni degli attori sembra proprio che i prossimi otto episodi della serie saranno sorprendenti e ricchi di rischiose decisioni. Appuntamento a venerdì 3 aprile 2020 con la nuova stagione de La Casa di Carta su Netflix.