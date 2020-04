La Casa di Carta 4 in arrivo venerdì 3 aprile: tutte le puntate

Per farsi un’idea dell’attesa spasmodica per la quarta parte della Casa di Carta basta dare un’occhiata a Netflix. Da qualche settimana, infatti, tra le serie più viste c’è proprio quella spagnola. Un ripasso generale prima della grande uscita prevista domani. Venerdì 3 aprile arriva su Netflix La Casa di Carta 4 per la gioia di moltissimi fan.

L’ultima stagione ha lasciato tutti col fiano sospeso: Nairobi tra la vita e la morte, Lisbona vittima di un agguato al quale il Professore pensa non sia riuscita a scappare, una fitta rete di misteri irrisolti. Insomma una matassa ancora da dipanare pronta a ad avvincere ancora come ha fatto nelle sue parti precedenti.

La Casa di Carta 4, tutte le puntate

Netflix si sta preparando al meglio per l’uscita di una delle serie più apprezzate del suo vastissimo catalogo. Il servizio streaming video più famoso al mondo ha reso note il nome delle puntate della quarta stagione

Game Over

Berlin’s Wedding

Anatomy Lesson

Pasodoble

5 minutes earlier

TKO

Strike the tent

The Paris plan

Otto puntate per portare alla soluzione di diverse sottotrame rimaste in sospeso. Dopo la rapina alla zecca di stato il gruppo guidato dal Professore è braccato dall’intelligence internazionale che fa di tutto per stanare la banda. Una serie di eventi sospesi tra azione suspence che riescono a dare vita ancora una vota ad una serie di emozioni incontrollabili. Riuscirà anche la quarta parte della Casa di Carta a ripetersi? Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Netflix a partire da domani venerdì 3 aprile.