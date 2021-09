La Casa di Carta 5, oggi la nuova stagione su Netflix: quando escono gli ultimi 5 episodi

Oggi, venerdì 3 settembre, a partire dalle 9:00 di mattina, la Casa di Carta 5 sbarca su Netflix. Arrivano i nuovi episodio del Professore e compagni, sempre più vicini alla fine della loro avventura. Fine sì, ma solo parziale. Perché al momento la piattaforma streaming ha messo a disposizione solo 5 episodi dell’ultima stagione, quella che chiude il cerchio partito con la rapina alla zecca di stato spagnola.

I restanti 5 episodi, quelli che metteranno il punto alla storia, saranno disponibili a partire dal 3 dicembre. Non è la prima volta che gli episodi della serie spagnola vengono divisi con questa modalità: era successo anche in Spagna, con la prima stagione, che in Italia arrivò completa dopo qualche mese.

Le prime due puntate della quinta stagione non deludono le aspettative: c’è azione, suspence, nostalgia. Ad arricchire l’impianto narrativo una serie di flashback che sveleranno qualcosa in più sul passato dei protagonisti, Tokyo su tutti. Si riprende da dove si era lasciato, con il gruppo braccato e in cerca di salvezza.

A proposito di gruppo, di seguito il cast della quinta stagione della casa di papel: Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía).