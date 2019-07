La casa di carta: lo sfogo di Miguel Herran

Non lo scopriamo certo noi oggi il fatto che il mondo dei social è in realtà una ‘visione’, spesso l’utopica proiezione di ciò che vogliamo gli altri vedano in noi, una sorta di filtro-ombrello per esorcizzare vite e situazioni ben differenti da come appaiono.

Un meccanismo mefistofelico, a tratti pirandelliano, che in pratica nulla aggiunge se non nell’ego, che spesso poi, a turno, tocca a ciascuno di noi l’incombenza di dover fare i conti con se stesso. Un passaggio chiaro e conseguenziale all'(ab)uso dei social, rispetto al quale nessuno ne è immune, persino artisti e personaggi famosi finiscono per rivelarsi attraverso un procedimento ‘espiatorio’ e, inevitabilmente, pubblico.

La casa di carta: Rio ‘si rivela’

Forse stavolta è stato il turno del giovane attore Miguel Herran, conosciuto per essere l’interprete di Rio nella serie ‘La Casa di Carta‘, che il 19 luglio su Netflix vara la sua terza stagione. Premesso che la serie è andata stra-bene, quindi a Miguel non occorre certo una trovata pubblicitaria per promuovere ciò che a milioni stanno aspettando da mesi, resta il fatto che quanto postato oggi dall’attore su Instagram ha incuriosito – e molto – i suoi numerosissimi fans: “Oggi ho deciso di darti una parte sincera di me. Non entrerò nei dettagli di quello che mi sta succedendo, perché non lo so nemmeno io. Ma questo qui sono io. Senza filtri e senza bugie. Potrei caricare migliaia di fantastiche foto che ho raccolto per alimentare questa macchina da menzogne che è Instagram – ha aggiunto ancora ‘Rio’ – Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto di ‘Mi piace’… ma non oggi”. In tanti si stanno domandando cosa volesse dire ma, soprattutto, perché appare triste e piangente’…

Max