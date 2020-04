La Casa di Carta, Nairobi in lacrime: ecco cosa è successo sul set della serie Netflix

La Casa di Carta 4 è disponibile in streaming su Netflix Italia da qualche giorno ed in rete non si fa che parlare degli episodi di questa nuova stagione. Mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni e anticipazioni sulla prossima stagione, da qualche giorno sui social network molti fan della fortunata serie tv spagnola hanno iniziato a condividere un video girato sul set de La Casa di Carta in cui Nairobi (Alba Flores) piange.

Non si tratta di una scena degli otto episodi della quarta stagione de La Casa de Papel né di un trailer de La Casa di Carta 5. Ma prima di proseguire vi invitiamo a fare attenzione poiché nelle righe seguenti potrebbero esserci spoiler relativi alla quarta stagione de “La Casa di Carta“.

La Casa di Carta: Nairobi piange, il video di backstage girato sul set

Nel filmato che segue possiamo vedere Nairobi al termine delle riprese del sesto episodio de LCDC4: Alba Flores riceve un mazzo di fiori dalla produzione della pellicola e lei esclama in lacrime: “Siete una squadra favolosa. Non vi dimenticherò mai. Qui sono cresciuta come attrice e come persona. Vi devo tutto”.

Si trattava dell’ultima scena girata dall’attrice per questa serie e al termine del suo ultimo giorno di set è stata celebrata e festeggiata da tutti i componenti della serie Netflix. In questi giorni su Netflix è stato caricato anche un contenuto extra: “La Casa di Carta – Il Fenomeno“, un filmato imperdibile per tutti i fan della banda diretta dal Professore con numerose scene inedite tratte dal set di questa formidabile serie tv.

La Casa di Carta 5 e spin-off su Nairobi e Berlino

La Casa di Carta 5 sembra una certezza, così come anche la sesta stagione sembra già in fase di progettazione, almeno secondo i primi rumor diffusi online. In attesa di scoprire la trama della quinta stagione de La Casa di Carta si vocifera anche la possibilità di una serie di spin-off basati sulla vita di alcuni componenti di primo piano della banda tra cui appunto Nairobi e Berlino (Pedro Alonso), altro personaggio molto apprezzato dal pubblico Netflix.