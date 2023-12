Secondo alcuni dati del Rapporto Federproprietà-Censis, per l’83% degli italiani è un elemento di sicurezza la proprietà della casa

La casa in Italia. I dati del Rapporto Federproprietà-Censis

Secondo alcuni dati del Rapporto Federproprietà-Censis «La casa nonostante tutto», per l’83% degli italiani è un elemento di sicurezza e stabilità la proprietà della casa in cui si vive. Purtroppo però si devono fare i conti con i costi che cominciano ad essere troppo alti secondo il 75 % delle persone. Inoltre l’accesso alla proprietà della prima casa è quasi una mission impossible per il 60 % di chi vorrebbe diventare un proprietario.

Come considerano la casa gli italiani?

I dati parlano chiaro: secondo il 74% degli italiani la casa definisce ed esprime la propria identità e la propria personalità. Per il 69,1 % invece quando si investe sulla casa si investe sul sicuro. Per il 50,0% di chi è proprietario di una casa, quell’abitazione non la venderà mai perché vuole lasciarla ai figli o a chi altro.

Parlando delle spese, il 75,5% degli italiani dichiara che a pesare tanto sul proprio budget ci sono le spese per il condominio, per le tasse e per le bollette. Si tratta di un 80% tra chi ha un reddito basso e un 57,6% tra quelle più abbienti. Nello specifico delle aree, a sentire il peso del budget sono il 73,4% dei residenti nel Nord-Ovest, il 70,9% nel Nord-Est, il 79,0% al Centro e il 77,8% nel Sud.