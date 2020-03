La Cina esulta: zero nuovi casi di coronavirus

Un grande passo verso la vittoria definitiva è stato compito in Cina, che non ha nuovi casi di coronavirus interni. Proprio il paese focolaio della pandemia è riuscito a battere il virus. Zero nuovi casi interni di contagi, una notizia che fa esultare ma che non deve far abbassare la guardia contro l’infido nemico.

Sono 39 invece i contagiati provenienti da altri paesi, che portano il totale a 139. Proprio questo, secondo l’amministratrice delegato di Hong Kong, Carrie Lam: “e non imponiamo misure più severe in questa fase, i nostri precedenti sforzi per prevenire la diffusione della malattia in questi due mesi potrebbero essere completamente sprecati”, ha dichiarato.

7.263 contagiati totali in Cina

Zero contagiati nelle ultime 24 ore lasciano quindi invariato il numero dei contagiati totali in Cina, che ammonta a 7.263 ancora positivi al coronavirus. Dall’inizio della pandemia i contagiati totali nel paese sono 81.000, numero che con le dovute precauzioni rischia di rimanere fortunatamente inalterato.

Anche a Whuan e nella provincia di Hubei il contagio sembra essere sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati 8 i decessi provocati dal virus di persone già contagiate nei giorni precedenti. Fa decisamente ben sperare però il numero zero alla casella dei nuovi contagiati, che rappresenta la luce in fondo al nerissimo tunnel.