La città di Guimarães sarà la Capitale Verde Europea 2026, ecco i motivi del riconoscimento

Guimarães sarà la Capitale Verde Europea del 2026, superando Heilbronn e Klagenfurt. Anche Águeda ottiene un riconoscimento con l’European Green Leaf, rafforzando il primato del Portogallo nelle iniziative per la sostenibilità urbana.

Sarà Guimarães, in Portogallo, la Capitale verde europea del 2026. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa dalla Commissione europea che assegna il riconoscimento ogni anno (per il 2024 è Valencia, in Spagna. Per il 2025 toccherà a Vilnius, capitale della Lituania).

La città portoghese ha vinto contro le città di Heilbronn in Germania e Klagenfurt in Austria, risultando vincitrice dopo che, nel 2023, era già stata tra le tre finaliste.

Secondo la Commissione europea, la città portoghese si è distinta per il costante impegno nello sviluppo sostenibile, mostrando notevoli progressi nella qualità dell’aria, nella gestione del rumore, delle risorse idriche, della biodiversità, degli spazi verdi, dei rifiuti, nell’uso efficiente del territorio e nell’economia circolare, oltre che nelle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

La giuria ha sottolineato che Guimarães ha saputo integrare cittadini, accademici e imprese in una visione comune. Il motto “One Planet City” del comune è stato lodato per il suo metodo che combina la scienza con la pianificazione locale.

Doppio riconoscimento green per il Portogallo

Che diverse città del Portogallo stiano facendo sforzi per trasformarsi in città green e sostenibili lo dimostra non solo il riconoscimento ottenuto da Guimarães, ma anche quello che ha visto protagonista un’altra città portoghese: Águeda.

La città conosciuta soprattutto per il festival degli ombrelli colorati ha vinto lo European Green Leaf insieme alla città di Vaasa, in Finlandia.

Si tratta di un riconoscimento molto simile a quello della Capitale verde europea ma rivolto alle città più piccole, con popolazione compresa tra i 20mila e i 100mila abitanti.

Sia Guimarães che Águeda ora riceveranno un premio in denaro per rendersi ancora più green in vista del 2026. Guimarães riceverà un premio di 600mila euro mentre Águeda ne riceverà 200mila.

“Il premio Capitale verde europea e l’European Green Leaf Awards sono un riconoscimento, ma anche una responsabilità”, ha affermato Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea uscente (che ha conferito il premio prima del rinnovo dell’esecutivo UE).

“Le città svolgono un ruolo chiave nel promuovere la transizione verde e apprezzo il continuo impegno di tutti i partecipanti nel promuovere un ambiente pulito e sano in modo che i loro cittadini possano godere di una migliore qualità della vita”, ha poi aggiunto.

