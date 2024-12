‘La Corsa di Chiara’, a Roma la seconda edizione per la sicurezza stradale

Roma ospiterà la seconda edizione de “La Corsa di Chiara”, un’iniziativa in memoria di Chiara Speranza, giovane romana scomparsa prematuramente il 3 dicembre 2022 a Milano in un tragico incidente stradale. L’evento, in programma sabato 2 dicembre, vuole essere non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per promuovere la consapevolezza sui rischi della strada con il messaggio “Corri e cammina con noi per la sicurezza stradale”.

“La Corsa di Chiara”, dettagli dell’evento

L’appuntamento è fissato per le 9:30 a Largo Amalia Camboni, nel quartiere Torrino Mezzocammino. La manifestazione propone due percorsi: una gara competitiva di 10 chilometri per i più sportivi e una camminata non competitiva di 5 chilometri, pensata per coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani, in una giornata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione.

Promozione della sicurezza stradale

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra le associazioni sportive Podistica Solidarietà e Piano ma Arriviamo, il Consorzio Unitario Torrino Mezzocammino e Lbm Sport. Il patrocinio di istituzioni come la Polizia di Stato, il IX Municipio Eur, la Fondazione Ania e la Sapienza Università di Roma sottolinea l’importanza del tema trattato.

Un elemento centrale sarà il Pullman azzurro della Polizia Stradale, che offrirà un’esperienza educativa interattiva. Attraverso simulatori di guida e occhiali che ricreano gli effetti di alcool e sostanze stupefacenti, i partecipanti potranno comprendere i pericoli legati a comportamenti irresponsabili alla guida.

Un’iniziativa di solidarietà

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, impegnata nella prevenzione e sensibilizzazione contro le tragedie stradali. Questo rende l’appuntamento un’occasione per fare la differenza e contribuire attivamente a un futuro più sicuro.