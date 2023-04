La corsa scudetto nei principali campionati esteri

Mentre il Napoli vola spedito verso il suo storico terzo scudetto in Serie A, visto l’ampio margine sulle più dirette inseguitrici, scopriamo la situazione al vertice nei principali campionati esteri: Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga. In alcuni tornei la situazione appare ben definita, in altri probabilmente si lotterà fino all’ultima giornata. Facciamo il punto sui Top campionati esteri, evidenziando le sorprese e le delusioni della stagione.

Premier League

Nel campionato più ricco del mondo, l’Arsenal guarda tutti gli altri team dall’alto in basso. La squadra dello spagnolo Arteta, ha stupito per la grande continuità mostrata nel corso della stagione. In 29 partite giocate, ben 23 i successi e solo 3 le sconfitte. Può essere davvero l’anno buono per i Gunners, per tornare finalmente a conquistare il titolo in Premier League che manca dal 2004. L’unica formazione che può rovinare il sogno dei tifosi dell’Arsenal, è il Manchester City di Guardiola e del bomber Haaland. I campioni in carica sono infatti staccati di 8 punti ma con una partita da recuperare.

Quando mancano una decina di gare al termine del campionato, tutto può ancora succedere, benché i londinesi appaiono al momento favoriti. Tra le sorprese di stagione, il Newcastle e il Brighton del bravo De Zerbi, entrambe in lotta per un posto Champions. Male Liverpool e Chelsea a metà classifica, molto lontano dalle posizioni di vertice.

Bundesliga

Dopo anni di dominio incontrastato in Bundesliga, il Bayern Monaco dovrà sudare fino all’ultima giornata nel campionato in corso. È quanto prevedono i principali siti di scommesse sulla bundesliga e gli addetti ai lavori. Pur se al momento i bavaresi sono in vetta al torneo con 55 punti in 26 giornate, alle loro spalle vi è un nutrito gruppetto di inseguitrici: Borussia Dortmund a 53, Union Berlino a 51, Friburgo a 47. In un fazzoletto di punti ci sono ben quattro formazioni. Da qui alla fine del torneo tedesco sono previsti diversi incroci, dunque dopo 10 titoli consecutivi, il Bayern Monaco quest’anno rischia davvero di dover abdicare. Tra le grandi delusioni di stagione il Leverkusen, terzo nello scorso campionato e attualmente fuori dall’Europa.

Ligue 1

In Francia il PSG è sempre la squadra da battere, primo in classifica, anche se non più capace di dominare il campionato come negli anni passati. Guida la Ligue 1 dopo 29 giornate con 66 punti, +6 sulla coppia formata da Lens ed Olimpique Marsiglia. Da segnalare in negativo per la formazione parigina, l’ennesima delusione per l’uscita dalla Champions League contro il Bayern Monaco, a cui si sono aggiunte una serie di diatribe interne alla squadra. Il risultato di questi eventi negativi, sono state le ultime due sconfitte consecutive in campionato, sufficienti per riaprire la corsa al titolo. Da bocciare l’ennesima stagione anonima del Lione: staziona a metà classifica, distante dalle posizioni che contano per l’Europa.

La Liga

In Spagna, il Barcellona di Xavi dopo un digiuno di tre anni, è vicino a festeggiare il successo in Liga. In vetta al campionato con 71 punti, ha un vantaggio di 12 lunghezze sul Real Madrid di Carlo Ancelotti, secondo a quota 59. Ancora più staccato l’Atletico a 54. Quando mancano undici giornate alla conclusione del torneo, i blaugrana sembrano avere un buon margine sulle rivali. Tra le sorprese in positivo della stagione, la Real Sociedad, quarta in classifica ed in lizza per un posto in Champions League. Per contro, tra le grandi delusioni il Siviglia, staccatissimo dalle posizioni di vertice, al tredicesimo posto con soli 31 punti, a +4 dalla zona retrocessione. Peggio però sta il Valencia, altra grande decaduta, quartultima con 27 punti.