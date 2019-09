La dance di Senhit per l’ultimo Festival Show

La finale di Festival Show si svolgerà sabato 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste, a partire dalle ore 21.00 (ingresso libero). Sul palco si alterneranno tanti big della musica, da Elettra Lamborghini a Roberto Vecchioni. Durante la performance, la Dance Crew Selecta accompagnerà Senhit riproponendo la coreografia di “Dark Room” che è stata ideata da Luca Tommasini per il video ufficiale del singolo.

Max Brigante ha remixato “Dark Room” di Senhit dandogli nuova energia e ritmo per l’estate! Il remix è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e download al seguente link: https://lnk.to/Senhit_DarkRoomRMX.

È uscita anche la versione limitata in vinile del singolo “Dark Room” acquistabile in esclusiva sul sito Music First.

Senhit è “la più internazionale delle artiste italiane”, non solo per le sue origini, ma soprattutto per il suo background artistico e di vita vissuta, per il mood che la contraddistingue e per il sound dei suoi brani. Il frutto di queste esperienze prende forma nei concerti dal vivo, in cui Senhit porta sul palco un suono originale e tutta la sua energia.

Nata e cresciuta a Bologna da genitori di origine eritrea, Senhit comincia la carriera artistica nei musical di Massimo Ranieri e di Disney on Broadway che le permettono di calcare grandi palchi e viaggiare molto, portando con sé la curiosità e l’amore per la vita, propri dell’Africa. Nel 2006 rientra in Italia ed inizia la carriera musicale da solista.

Il suo ultimo EP “Hey Buddy”, composto da sei tracce electro pop in lingua inglese, è stato prodotto da Brian Higgins, che ha lavorato con Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs e molte altre icone della scena inglese. Dal disco sono stati estratti i singoli “Living for the Week End”, che è entrato nella TOP 20 della classifica inglese Commercial Pop Club Chart di Music Week e “Something on your Mind” il cui video ha vinto il premio Best Of 2017 dalla community Time Lapse Italia. Con il suo sound internazionale, in questi ultimi anni Senhit ha calcato i palchi di tutta Italia e dei club europei di Amsterdam, Parigi, Manchester, Berlino e Londra.

