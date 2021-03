La Fabbrica del Cinema presenta la I edizione di ‘Omaggio a Alberto Sordi’, presso l’IISS Cine – Tv di Roma

Con l’obiettivo di avvicinare il pubblico dei più giovani ai grandi maestri del cinema italiano, prosegue fino al 12 marzo (nelle aule dell’IISS Cine – Tv Roberto Rossellini), la Prima Edizione della Rassegna “Fabbrica del Cinema- Omaggio a Alberto Sordi” organizzata dall’Associazione Nove Produzioni con il contributo e il patrocinio della Direzione Cinema e audiovisivo – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con la collaborazione dell’IISS Cine – Tv Roberto Rossellini e la società di formazione e produzione Fabbrica Artistica.

Scopo della Rassegna “Fabbrica del Cinema” è porre un particolare accento sui protagonisti del grande cinema italiano analizzandone le opere e l’aspetto umano dalla viva voce sia di chi vi lavorò che di chi con loro istaurò rapporti di fiducia ed amicizia. Primi destinatari, quindi, gli adolescenti delle superiori trampolino utile e basilare per giungere ad un pubblico ben più ampio di giovani, che oggi purtroppo mostrano di non conoscere chi ha fatto grande il nostro cinema.

Omaggio a Alberto Sordi: le sue opere per continuare a ricordarlo

Protagonista indiscusso dell’Edizione 2021 sarà appunto Alberto Sordi, attore e regista talmente cosciente dell’importanza di lasciare un segno nel pubblico del domani da aver affermato in più occasioni “… i vostri ricordi con me, raccontateli soltanto quando sarò in orizzontale. Allora mi farete felice, perché sarà anche un modo per non farmi dimenticare dal mio pubblico che ho amato come fosse la mia famiglia e per farmi conoscere alle nuove generazioni“.

Omaggio a Alberto Sordi: la rassegna ospitata dell’IISS Cine – TV Roberto Rossellini

Come dicevamo, le aule dell’IISS Cine – TV Roberto Rossellini, ben note ai romani per esser state gli studi cinematografici della Ponti-De Laurentiis ed aver accolto tra i tanti anche alcuni dei film girati dallo stesso Sordi, saranno la location dell’intera rassegna che si svolgerà tra dibattiti, incontri e la proiezione di quei film che hanno segnato una svolta nella sua intensa carriera.

Omaggio a Alberto Sordi: quattro tra le sue pellicole più amate

Quattro le proiezioni cinematografiche previste dal calendario della Fabbrica del Cinema: “Un borghese piccolo piccolo”, “La grande guerra” e “Il Marchese del Grillo” tutti diretti da Mario Monicelli nonché “Romanzo di un giovane povero” del regista Ettore Scola.

Omaggio a Alberto Sordi: i ricordi e le testimonianze di Giorgio Gobbi e Rolando Ravello

Giorgio Gobbi e Rolando Ravello, interpreti al fianco di Sordi relativamente ne “Il Marchese e in “Romanzo”, saranno protagonisti di un incontro che delineerà non soltanto il personaggio Sordi ma anche l’importanza di un sodalizio artistico fatto di confronto e condivisione di idee per la costruzione di un progetto di successo. Cammeo della Prima Edizione della rassegna Fabbrica del Cinema l’intitolazione ad Alberto Sordi di una sala dell’IISS Cine – TV Roberto Rossellini a cui prenderà parte l’Avv. Ciro Intino, Presidente della Fondazione Alberto Sordi.

Al IISS Cine-TV Roberto Rossellini, via della Vasca Navale 58, Roma – L’ingresso è gratuito attraverso la prenotazione obbligatoria, inviando un’ email a: noveproduzioni@gmail.com