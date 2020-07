“La famiglia Benetton ha sempre agito nel rispetto delle istituzioni”, affermano fonti vicine

Dalle parti di Ponzano, ‘terra dei Benetton’, dove sorge Villa Minelli, nella foto), per il momento tutto tace: nessuna dichiarazione ufficiale o, tanto meno, qualche riga di comunicato stampa relativo al piano giunto al governo.

Tuttavia stamane alcune agenzie hanno riportato che alcuni fonti vicino alla ‘famiglia’ avrebbero tenuto a precisare che “La famiglia Benetton ha sempre rispettato le istituzioni, sia in passato quando è stata sollecitata a entrare in diverse società in via di privatizzazione (Sme, Alitalia etc ndr), così come oggi”.

