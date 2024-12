La Festa del biscottino civitavecchiese entra nel vivo

CIVITAVECCHIA – Fine settimana ricco di eventi legati alla “Festa del Biscottino Civitavecchiese” organizzata dall’Associazione Culturale Mad Music Love e dal Comitato Antichi Sapori di Civitavecchia. L’iniziativa, nata da una matrice popolare, è sostenuta da tantissime attività commerciali che hanno scelto di donare cesti e premi per i vari concorsi. Non manca poi il sostegno dell’Università Agraria di Civitavecchia, importantissimo organo e sponsor dell’iniziativa e della Sambuca Molinari, fiore all’occhiello del nostro territorio e ingrediente fondamentale dei biscottini. Tra le istituzioni, figurano la Fondazione Ca.Ri.Civ, il Comune di Civitavecchia e la Presidenza del Consiglio Regionale. L’evento si aprirà con la premiazione del concorso letterario domani pomeriggio, venerdì 13 dicembre, alle 16.30 presso la sala conferenze della biblioteca; seguirà lo stesso giorno, alle 19.00, la premiazione del concorso musicale “il mio natale suona così”. Il gran finale sarà domenica 15 dicembre alle 16.30 presso la Cittadella della Musica: dopo la presentazione del marchio De.Co. da parte del Comune di Civitavecchia, l’associazione Mad Music Love, organizzatrice dell’evento, premierà l’autore del miglior biscottino della città (tradizionale ed innovativo), con tanti ospiti, premi e sorprese. A seguire una tombola di beneficienza in Piazza Calamatta, con tanti ricchissimi premi donati dalle attività commerciali della zona: il ricavato verrà donato al comitato cittadino della Croce Rossa Italiana. L’associazione culturale Mad Music Love ed il Comitato Antichi Sapori invitano la cittadinanza tutta a partecipare all’evento.