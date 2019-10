La Festa della Castagna di Vallerano

La castagna di Vallerano regina incontrastata della Tuscia viterbese per quattro fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre: in arrivo a Vallerano la diciottesima edizione della festa organizzata dall’Associazione Amici della Castagna e dalla rinnovata Pro Loco di Vallerano, che coinvolge il territorio in un programma diversificato di escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli. Molte le iniziative che permetteranno di esplorare l’antico borgo medievale e i suoi dintorni in un clima di festa, cultura e divertimento aperto a tutti. Oltre agli stand, con vendita dei prodotti tipici locali e mercatini dell’artigianato, numerose saranno le visite di approfondimento a chiese, eremi e grotte, inframezzate da cortei storici con sbandieratori e musicisti e momenti di convivialità gastronomica in piazza insieme al grande calderone delle caldarroste e vino rosso, oltre ai pranzi e cene a tema nelle caratteristiche cantine di tufo aperte eccezionalmente per questa occasione.

Tra gli appuntamenti culturali da segnalare la presentazione del libro “Storie normali di un ragazzo speciale, vivere in famiglia la disabilità quotidiana”, un’autobiografia di Mauro Messina, incentrata sulla storia del figlio affetto dalla sindrome di Down che vuole a tutti i costi fare il Carabiniere: e proprio alle famiglie con membri diversamente abili sarà dedicata una giornata con speciali itinerari, per far scoprire ai ragazzi down i suoni, colori e sapori del territorio.

In programma anche stornellate, laboratori sull’intreccio dei canestri in vimini, esposizioni di rapaci e musiche con balli in piazza della Repubblica.

Nel ricco menu à la carte all’interno dei tipici luoghi di ristoro (è consigliata la prenotazione) una varietà di ricette che sfruttano le particolarità del territorio e la camaleonticità della castagna che ben si sposa con zuppe di fagioli, ceci, gnocchi, polenta, spezzatini, funghi e bruschette, e ben si offre concubina di liquori, crostate, marmellate e sfiziosi dolcetti difficili da dimenticare.

Allo stand degli amici della Castagna sarà anche possibile ricevere una copia omaggio del libro delle ricette, così da proseguire nelle proprie cucine il percorso gourmand incentrato su questo prodotto della Natura dotato di una particolare lucentezza ed insignito dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP), primo ed unico ancora in Italia, il 7 aprile 2009.

Il programma della manifestazione

Sabato 5 ottobre:

Ore 10.00 – Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato; Ore 10:30 – (Dalle ore 10:30 a fine giornata). Visite Guidate: la storia, il borgo, le chiese (Info: 3279313131); Ore 13:00 – Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali; Ore 15:30 – “1779-2019, 240 anni dall’erezione della Chiesa di Sant’Andrea a Collegiata”; Conferenza a cura del prof. Luigi Cimarra. Sala Libero Bigiaretti. Ore 16.00 – Caldarroste e vino rosso in piazza; Ore 16.30 – Intrattenimento in Piazza della Repubblica con il gruppo; “Mediterranti”, musica etno-Folk, canti e suoni dal Mediterraneo; Ore 20:00 – Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 6 ottobre:

Ore 9:30 – Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato; Ore 10:00 – Passeggiata alle Grotte di San Lorenzo, eremo benedettino sec. XII. Partenza da Piazzale del Ruscello (Info: 32870587380); Ore 10:30 – (Dalle ore 10:30 a fine giornata). Visite Guidate: la storia, il borgo, le chiese (Info: 3279313131); Ore 13:00 – Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali; Ore 15:30 – Corteo Storico Medioevale, Sbandieratori e Musici della Città di Giove in Piazza della Repubblica; Ore 16:00 – Caldarroste e vino rosso in piazza; Ore 17:30 – Musica e balli in Piazza della Repubblica con la pizzica salentina del gruppo; “Le Tarantole”; Ore 20:00 – Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

In settimana torneremo a darvi il programma degli eventi relativi al week-end del 12 ottobre.

Punto informazioni locale, in Piazza della Repubblica – Infoline: 334/3060091 – 333/7404793

