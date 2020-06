La Festa della Repubblica 2 Giugno 2020, il programma degli appuntamenti su RaiPlay

La Festa della Repubblica del 2 Giugno è un appuntamento da non perdere a tutti i livelli, e ovviamente la tv avrà un ruolo cruciale in questo, e la Rai nello specifico. In questo senso, è Festa della repubblica anche su RaiPlay.

Ma cosa vedremo sul ‘canale’ digitale e virtuale della Rai? Ecco i prodotti disponibili sulla piattaforma in occasione dell’anniversario della Repubblica.

La Festa della Repubblica 2 Giugno 2020, cosa vedere su RaiPaly

La facce e le parole dei protagonisti della nostra società civile: le ragazze che votarono per la Repubblica la figura di Nilde Iotti, i volti dei vari Presidenti e, tra loro, indimenticabile Sandro Pertini.

Ecco il quadro nel dettaglio.

Buonasera Presidente

La storia della Repubblica è da raccontare in primis tramite i volti di chi ne fu guida: da Enrico De Nicola in poi, con Filippo Ceccarelli e attori che interpretano i diversi Presidenti dello Stato, si rivivono le parole e i passi che hanno contraddistinto la loro esperienza al Quirinale.

Le ragazze del ‘46

Un tempo, andare a votare non era roba da poco. Infatti, dopo la fine della guerra il referendum fu cruciale per dire se l’Italia sarebbe tornata a essere un Monarchia, dopo il ventennio fascista, oppure sarebbe diventata una Repubblica. E il voto delle donne, pure di quelle giovanissime, apparve fondamentale.

Storia di Nilde

Anna Foglietta interpreta Nilde Iotti in questo film per la Tv, adesso su RaiPlay, dove viene rivista la vita pubblica e privata dell’esponente politica.

Pertini – Il combattente

Non c’è dubbio che Sandro Pertini, tra tutti i Presidenti nella storia della Repubblica, sia stato il più apprezzato, almeno secondo alcuni adagi ancora vivi oggi. Il documentario di RaiPlay lo racconta anche tramite le testimonianze di interlocutori come Giorgio Napolitano e Eugenio Scalfari, per comprenderne il profilo, l’autorevolezza e la sua grande umanità.