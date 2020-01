La follia: scambia una donna per una prostituta e tenta di stuprarla

Una scusa assurda che anzi, peggiora ancora di più la sua situazione, quasi sia lecito pensare una donna (seppure ‘in vendita’) alla stregua di un oggetto di cui poter disporre a proprio piacimento. Ma il 23enne del Mali fermato a Bologna dai carabinieri per violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale, così si era giustificato: aveva scambiato quella ragazza per una prostituta, e per questo aveva pensato di potersi avventare su di lei abusandone.

L’uomo vista la donna passeggiare in una via non troppo frequentata ha pensato fosse lì in attesta di clienti e, quando nella strada non c’era anima viva è passato all’azione. Fortuna le grida della malcapitata che hanno attirato i passanti i quali, sono intervenuti bloccando il ragazzo in attesa dei carabinieri.

Disoccupato e residente a Bologna, tra l’altro gravato da numerosi precedenti penali, il 23enne è così finito in manette. La ragazza a causa delle botte ricevute è stata portata i n ospedale dove ne avrà per una settimana.

