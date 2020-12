La gestione degli incendi boschivi secondo Soradis, azienda con oltre 30 anni di esperienza

Gli incendi boschivi rappresentano uno dei problemi ambientali più frequenti ed anche più delicati da gestire. Per quanto si possa effettuare prevenzione, infatti, l’incidenza di eventi di questo tipo è spesso imprevedibile, e questo sia per cause naturali che, purtroppo, per origini dolose.

L’importanza di avvalersi di professionisti esperti si vede soprattutto quando la tempestività dell’intervento, le abilità messe in campo e non ultimo le attrezzature di cui si dispone vanno a fare la differenza fra un incendio domato ed un disastro ambientale.

In questo senso, la lunghissima esperienza di Soradis in questo campo offre la possibilità ad una sempre più vasta clientela di dormire sonni relativamente tranquilli. Avendo iniziato a gestire gli incendi boschivi già dalla fine degli anni Ottanta, la Soradis ha fatto un vero cambio di passo nel momento in cui hanno fatto il loro arrivo i famosi aerei antincendio Canadair CL 215 e 415.

Dal 1998 al 2005, infatti, la Soradis ha garantito la fornitura di liquidi estinguenti, ha assicurato il servizio di caricamento a bordo con attrezzature e personale specifico, oltre alla logistica a tutta la flotta antincendio gestita dalla Protezione Civile Nazionale, che era appunto costituita da aerei Canadair CL 415 ed elicotteri pesanti (basti pensare agli Erickson Aircrane S 64).

Da non dimenticare, inoltre, che nello stesso periodo la Soradis ha accumulato esperienza nella fornitura di servisi di incendi su linee ferroviarie che riportavano un rischio elevato di formazione di roghi. L’offerta di Soradis comprendeva la vendita, la preparazione e lo spargimento di miscele ritardanti abbinati a convogli ferroviari attrezzati: un lavoro assicurato fra le altre cose da uno degli staff professionali più preparati su piazza.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.