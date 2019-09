La giornata dei Dj-Set al Wake Upe 2019

Domani, sabato 7 settembre, appuntamento speciale con Wake Up 2019, il festival di musica elettronica e pop di MONDOVÌ (CN) che, a partire dalle 18 di domani (sabato) fino a notte fonda, un’imperdibile carrellata di dj-set infiammerà la Mondovicino Arena. Nome di punta MARTIN GARRIX, il dj prodigio della musica elettronica, che ha scelto il palco del WAKE UP per la sua unica data italiana nel 2019. Durante la serata, anche i dj-set di DA TWEEKAZ, MARNIK, DANKO, ROBERTO MOLINARO, DAMANTE, BART B MORE e GIAN NOBILEE.

La giornata inizierà come dicevamo già alle 15.30, al Parco Commerciale Mondovicino: la youtuber LaSabriGamer sarà protagonista di un talk con il giornalista e dj radiofonico Massimo Cotto, cui seguirà uno spazio dedicato al Meet & Greet. L’accesso all’evento è gratuito.

Anche in questa edizione, che vanta una produzione ancora più grande degli anni precedenti, il Festival di Musica Elettromusica presenta una line up trasversale che propone diversi generi musicali e unisce un pubblico eterogeneo che arriva da tutte le parti d’Italia e d’Europa!

Come ama infatti ripetere in proposito il responsabile marketing della manifestazione, Giacomo Caramelli, “Crescere è l’unico obbiettivo che ci siamo dati e che continueremo a perseguire quest’anno e negli anni futuri. La produzione di quest’anno sarà la più grande mai avuta dall’inizio di questa avventura. Siamo felicissimi di regalare alla città un evento a cui parteciperanno appassionati da tutta Italia ed Europa!”.

Questo il programma della giornata

Parco Commerciale Mondovicino, alle ore 15.30 evento gratuito con LASABRIGAMER (talk show/meet and greet). A seguire, alle 18 (evento a pagamento), aul palco del Mondovicino Arena si altrneranno:

GIAN NOBILEE (dj-set); DANKO (dj-set); DAMANTE (dj-set); MARNIK (dj-set); BART B MORE (dj-set); MARTIN GARRIX (dj-set); ROBERTO MOLINARO (dj-set); DA TWEEKAZ (dj-set)

È possibile acquistare i biglietti di sui circuiti TicketOne e Ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati (maggiori informazioni al link: www.wkup.it/tickets).

Tutte le informazioni su come raggiungere il festival e sui parcheggi sono disponibili all’indirizzo www.wkup.it/info.

Wake Up 2019 è patrocinato dalla Provincia Di Cuneo, dalla Citta Di Mondovì, dal Comune di Asti, dal Comune di Roccaforte Mondovì e da Tu – Langhe Roero. È realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC e ATL – Azienda Locale Turistica del Cuneese. Naming Sponsor: MONDOVICINO. Main Sponsor: MONDOVICINO e Damilano Experience Car. Sponsor: Franco Assicurazioni, McDonald’s, Tuborg, Streetbox e Acquesi.

Max