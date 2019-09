La Gregoraci al figlioletto operato: ‘sii forte’

Davanti all’amore di un mamma è impossibile non sentire il groppo alla gola. Il sentimento comune ci assale e non possiamo che schierarci al suo fianco augurandole sempre il meglio. Stavolta, tra i volti noti ad affidare ad Instagram la propria ansia è stata Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e showgirl ha infatti dedicato un post all’amato figlio Nathan Falco (nato 9 anni dall’unione con Flavio Briatore), postato per non pensare al tempo che in quel momento sembrava non passare mai: “Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave, dobbiamo rimuovere i ferri al braccio), qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto”, ha scritto la Gregoraci che poi, dopo aver giustamente dichiarato tutto il suo amore al figlioletto, ha aggiunto “Be strong my love” (‘Sii forte’).

Max