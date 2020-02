La Guerra è finita, anticipazione ultima puntata 3 Febbraio 2020: Ecco come finisce

Siamo alle battute finali. Oggi,lunedì 3 febbraio 2020 in prima serata di Rai arriva l’ultimo episodio de La Guerra è finita in prima Tv assoluta. La serie, che è stata molto seguita e apprezzata da un corposo numero di fan, aspetta il pubblico con le emozioni finali. Cosa accadrà?

Che genere di epilogo c’è da attendere? Quale sarà la conclusione di La Guerra è finita? Ecco un focus sulle anticipazioni sulla trama questa sera su Rai 1.

La Guerra è finita, anticipazione ultima puntata 3 Febbraio 2020

Naturalmente le anticipazioni partono dalla fine dell’ultima puntata. Ebbene, cosa è accaduto la settimana scorsa? Come sanno bene gli appassionati della serie, Davide ha messo Mattia nei suoi radar, mentre Stefano ha incontrato la Marchesa: la nobile ha però deciso per lo sfratto esecutivo.

Nel mentre, una volta visto che lo stemma in camera di Mattia è della Guardia Repubblicana, Davide prosegue le indagini scoprendo che si tratti di rapporti con i fascisti. Stefano organizza un piano per sfuggire alla morsa dell’Arma: finge che i ragazzi siano malati per rinviare lo sfratto di qualche settimana. Di contro, accade che Sara riveli a Giulia del suo bacio con Mattia e a Ben arriva una lettera dalla donna che ama scoprendo che ha cambiato idea su di loro.

Giulia va poi a una festa in città per persuadere la Marchesa a rinunciare allo sfratto mentre Sara si scusa con Mattia per la reazione dopo il bacio. Doccia fredda, poi: Marchesa non si presenta al ballo, mentre Gabriel si infila nella tenuta della nobile per rubare il pezzo di una moto: la Terenzi però non lo denuncia, gli offre la colazione.

Giorni dopo questi eventi, Davide scopre che il nome di suo figlio è nei registri di un lager chiuso dagli americani. Intanto, Gabriel confessa a Miriam di aver sfruttato una indecisione del Comandante per ucciderlo e fuggire con Valerio. Più tardi, Davide ha la forza di baciare Giulia, mentre dal suo conto, vinta dai ricordi Sara prende la pistola di Davide per vendicarsi.

La guerra è finita, anticipazioni episodio 4 e ultima puntata

Dunque come finisce l’ultima puntata di La guerra è finita? Ebbene, si scopre la vera identità di Mattia attraverso le indagini di Davide: una situazione che porterà delle complicazioni tali da mettere i ragazzi in pericolo.

Intanto, Davide farà un ragionamento sulle proprie azioni, capendo di aver sbagliato con Giulia e provando a chiederle scusa. La donna ha messo a repentaglio il loro rapporto e le intese con la Marchesa, per via delle sue azioni poco diplomatiche.

Davide è però ormai certo di amarla: ma la donna lo ricambia? Siamo in un contesto storico del resto epocale: nel paese si parla di prime votazioni e i cittadini sono in estasi. Il clima è di rinnovamento, di speranze, e anche la tenuta dei Marchesi finisce tra le conseguenze del voto: i ragazzi potranno voltare pagina?

