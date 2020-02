La Juve stecca, l’Inter vince il derby e la Lazio vola ancora: per lo scudetto è sempre lotta a tre

Da pazza Inter a pazza SerieA, perché poche volte negli ultimi anni il campionato è stato così in bilico come quest’anno. La Juve non è quella dello scorso anno, deve ancora assimilare i dettami di Sarri, non convince per gioco e continuità, rimane ancora la favorita ma dietro le inseguitrici corrono e non mollano la presa.

La squadra di Sarri è incappata i una sconfitta con il Verona che ha fatto perdere terreno ai bianconeri. Lazovic e compagni hanno messo in campo l’ennesima prestazione positiva, mettendo alle strette la capolista, caduta sotto i colpi di un’organizzazione di gioco impartita alla perfezione da Juric.

Lazio e Inter ci sono

Se la Juve è caduta con la rivelazione Verona, altrettanto non si può dire di Lazio e Inter. La squadra di Inzaghi ha espugnato il Tardini battendo un Parma come al solito coriaceo. Ai biancocelesti è bastato il gol di Caicedo per portarsi ad un punto dalla vetta. Il sogno continua, anche se ancora hanno paura ad ammetterlo dalle parti di Roma,

Rischiava di rovinare invece tutto l’Inter, che nel primo tempo del derby è andata sotto di due reti prima di ritrovare la quadratura del cerchio e la solita rabbia che nei secondi 45 minuti hanno spazzato via Ibrahimovic e compagni acciuffando la vetta della classifica a pari merito con la Juventus.