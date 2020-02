La Juventus cade a Verona: 2 a 1 per l’Hellas

Clamorosa sconfitta per la Juventus che trova in terzo insuccesso in campionato al Bentegodi di Verona. La squadra di Juric riesce in una rimonta epica che vale uno strepitoso successo per 2-1 con vista sull’Europa.

La squadra di Sarri era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, ma non è sembrata comunque in palla. Nella ripresa il Verona riesce a pareggiare con la rete di Fabio Borini. Ci pensa poi l’esperto Giampaolo Pazzini all’86’ a firmare la rete che vale una storica vittoria. Adesso l’Inter ha l’occasione per raggiungere i bianconeri al primo posto e la Lazio di accorciare.