La Lazio crede ancora alla Champions, Inzaghi: “Daremo battaglia fino alla fine”

La Lazio trova tre punti importanti a Udine e punta alla Champions. Il quarto posto è distante 6 punti e c’è ancora da recuperare la gara con il Torino. Tutto è possibile: senza Champions la squadra di Inzaghi tornerà a gestire le forze per affrontare una gara a settimana. Dopo la sosta per le nazionali del prossimo weekend inizia la fase calda, cove si decide tutto.

A Udine, contro una squadra in salute, basta il gol di Marusic – un’altra perla sotto l’incrocio – per portare a casa una vittoria pesante. Proprio l’esterno si sta rilevando l’arma in più in questo periodo in cui gli attaccanti stentano a trovare il gol: “Sono d’accordo, ma si sta parlando di giocatori importanti e non di gregari. Era una partita insidiosa contro l’Udinese. Nel girone di ritorno mi pare siano quarti in classifica, quindi serviva una partita intensa per batterli”, ha detto Inzaghi al termine della partita.

“Mercoledì abbiamo giocato contro il Bayern Monaco e al ritorno abbiamo avuto problemi con il volo. Alle 5 di mattina siamo tornati in albergo e siamo tornati a Roma nel primo pomeriggio di giovedì. Stanchi? Assolutamente no. Abbiamo fatto bene per 65 minuti, soltanto negli ultimi 25 minuti abbiamo pagato un po’, ma ci sta. Sono molto molto soddisfatto per la prova della squadra”.

Sulla lotta Champions: “Siamo tutti lì – ha detto l’allenatore biancoceleste – Ci sono tantissime squadre molto attrezzate. Noi ci siamo, come sempre negli ultimi 5 anni, e daremo battaglia in queste ultime 11 giornate”.

“Ben 2 delle 3 sconfitte nelle ultime 5 partite sono arrivate contro il Bayern Monaco. In campionato abbiamo fatto 7 vittorie nelle ultime 10, quindi i ragazzi stanno facendo bene. Con le ultime due vittorie consecutive abbiamo accelerato di nuovo. Sappiamo di dover recuperare qualche punto e ci giocheremo al massimo le ultime giornate”, ha concluso.