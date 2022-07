La Lazio è pronta per la tournée tedesca. Oggi ci sarà la partenza per la Germania, destinazione Grassau: località situata nell’alta Baviera.

La squadra farà un altro allenamento oggi a Formello e dopo pranzo volerà con destinazione Salisburgo. Dopo aver effettuato lo scalo in Austria, Sarri e i suoi raggiungeranno in pullman Grassau dove pernotteranno e lavoreranno in un resort situato in campagna, nella regione del Chiemgau.