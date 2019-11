La Lazio si gode Luis Alberto, il miglior dribblatore della Serie A

La Lazio si gode la sosta, comoda al terzo posto conquistato con un ultimo mese da record. Merito di una fiducia ritrovata, così come la convinzione dei suoi uomini migliori. Primo tra tutti Immobile ovviamente, sempre più capocannoniere della Serie A dopo aver vissuto una stagione, la scorsa, tra alti e bassi.

Luis Alberto, quanti dribbling

Anche Milinkovic sembra essersi svegliato dal torpore: il gigante serbo ha infatti siglato un un gol importante contro il Lecce. Ma chi più di tutti ha stupito finora è stato Luis Alberto, il mago tornare ad incantare dopo la passata stagione in chiaroscuro.

Lo spagnolo può fregiarsi anche di un primato di tutto rispetto: è infatti il numero uno per assist nel nostro campionato, e anche il terzo in classifica per dribbling effettuati alle spalle solo di Bogà del Sassuolo e di Castrovilli della Fiorentina. Un altro importante riconoscimento per Luis Alberto, sempre più protagonista del centrocampo biancoceleste.