La Lazio si qualifica ai sedicesimi di finale di Europa League se… Tutte le combinazioni

Serve un’impresa è vero, ma la matematica tiene in gioco la Lazio. La squadra biancoceleste è ancora in corsa per passare ai sedicesimi di finale di Europa League, dovrà necessariamente vincere in Francia contro il Rennes, poi affidarsi agli altri. Il destino non lo decide solo la squadra di Inzaghi, per questo la qualificazione diventa difficile, ai limiti dell’impossibile.

Non a caso lo stesso Inzaghi ha lasciato a Roma alcuni big come Milinkovic e Lucas Leiva, oltre a Radu e all’acciaccato Marusic. L’allenatore biancoceleste darà spazio a chi ha giocato meno, pur tenendo vive le flebili speranze di passaggio del turno successivo della competizione, sempre tunuta in grande considerazione dal club biancoceleste.

La Lazio passa se…

La Lazio, come detto, dovrà vincere in Francia contro il Rennes, già matematicamente fuori dai giochi, e sperare nella contemporanea vittoria del Celtic sul Cluj. I biancocelesti dopo la vittoria sui rumeni nello scorso turno hanno tenuto vive le speranze, ma la possibilità di passaggio restano comunque minime.

Il Celtic, già primo matematicamente con 13 punti, dovrebbe infatti vincere in Romania contro il Cluj, ancora in corsa per il secondo posto. Un risultato difficile da prevedere viste le differenti motivazioni che muoveranno le due formazioni nell’ultimo turno del girone di Europa League. La Lazio spera ancora, anche se è difficile.

Di seguito la classifica del raggruppamento:

CELTIC 13

CLUJ 9

LAZIO 6

RENNES 1